Прибыль автогиганта BYD выросла на 73% до рекорда: компания обогнала Volkswagen в Китае

Производитель электромобилей BYD нарастил прибыль до $2,1 млрд и возглавил рынок авто в Китае

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Чистая прибыль китайского производителя электромобилей BYD в четвертом квартале 2024 года подскочила на 73,1% до рекордных $2,1 млрд (15 млрд юаней). Об этом пишет Reuters.

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Выручка компании в четвертом квартале прошлого года выросла на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юаней).

За весь прошлый год прибыль компании выросла на 34% до рекордных $5,56 млрд (40,3 млрд) юаней при росте выручки на 29%.

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Акции BYD в Гонконге выросли на 51% с начала года и немного отстают от исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе.

BYD обогнала немецкий Volkswagen и возглавила продажи автомобилей в Китае с рекордными 4,25 млн единиц в 2024 году.

Продажи автомобилей и сопутствующих товаров, на которые приходится 79,4% операционного дохода компании, в прошлом году принесли 22,3% валовой прибыли, что на 1,3 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Китайская компания продолжает выпускать более дешевые модели, способствуя углублению жестокой двухлетней ценовой войны на крупнейшем автомобильном рынке мира.

За последние недели она также взбудоражила рынок, представив новую технологическую платформу для электромобилей со сверхбыстрой зарядкой и объявив, что будет предлагать функции разумного вождения для большинства своих моделей без дополнительной платы.

Зарубежные поставки компании в прошлом году подскочили на 71,9% и составили 10% от общего объема продаж автомобилей.