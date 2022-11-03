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ПУМБ перечислил донат в размере 1 000 000 гривен в Фонд Сергея Притулы – принял участие в большом сборе на бронированный гусеничный транспорт. На собранные средства будут закуплены 50 боевых машин Spartan FV103. Прочная броня спартанцев позволит спасать жизни наших защитников, а боевые характеристики – освобождать украинские земли.

Эта машина – идеальный инструмент для разведки и наступления. У ВСУ уже есть успешный опыт использования этих машин, они сыграли весомую роль во время контрнаступления на Харьковщине. Нынешние погодные условия существенно усложняют дальнейшее продвижение украинской армии, и именно гусеничная бронированная техника поможет контрнаступать и побеждать дальше.

Украинский бизнес и украинцы всегда подставляют плечо для нужд ВСУ. Мы – непобедимы, когда объединены.

Присоединяйтесь к сбору на бронетранспортеры по ссылке https://payhub.com.ua/#/service/94359 или в нашем приложении ПУМБ Online: "Підтримка України" – в поисковике введите слово "броньовик" или "spartan".

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