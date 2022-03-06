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ПриватБанк ввел кредитные каникулы для всех клиентов до 1 июня

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06.03.2022, 11:22
ПриватБанк ввел кредитные каникулы для всех клиентов до 1 июня - Фото
Фото: depositphotos.com
Для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы "Оплата частями" или "Мгновенная рассрочка" и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.
Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.
"Если до войны вы приобрели что-то в "Оплату частями" или "Мгновенную рассрочку", не стоит беспокоиться об обязательных платежах. ПриватБанк объявил кредитные каникулы до 1 июня для всех клиентов, кроме тех, кто имел просрочку обязательств более 90 дней. Для остальных вносить платежи сейчас не обязательно, просрочка не будет формироваться", – отметил он.

Уляна Букатюк
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ПриватБанк кредитные каникулы
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