ПриватБанк ввел кредитные каникулы для всех клиентов до 1 июня

Для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы "Оплата частями" или "Мгновенная рассрочка" и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.

Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.

"Если до войны вы приобрели что-то в "Оплату частями" или "Мгновенную рассрочку", не стоит беспокоиться об обязательных платежах. ПриватБанк объявил кредитные каникулы до 1 июня для всех клиентов, кроме тех, кто имел просрочку обязательств более 90 дней. Для остальных вносить платежи сейчас не обязательно, просрочка не будет формироваться", – отметил он.

Крупнейшие украинские банки – ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк – решили отменить эквайринговые комиссии для своих клиентов-торговцев, принимающих банковские карты.

Уляна Букатюк

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