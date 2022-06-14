О финансовой системе Украины и планах коммерческих банков во время войны мы поговорили с Председателем Правления ComInBank Татьяной Путинцевой

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Война против агрессора идет не только на военных фронтах. С каждым днем ​​все большее значение приобретает противостояние экономик: российская экономика страдает санкциями и разрывом отношений с цивилизованным миром, украинская — от потерь производственных возможностей, закрытых портов и бомбардировок инфраструктуры. От состояния экономики будет зависеть способность вооруженных сил к системному и долговременному сопротивлению, поэтому прочность финансовой системы имеет для победы Украины решающее значение. О финансовой системе Украины и планах коммерческих банков во время войны мы поговорили с Председателем Правления ComInBank Татьяной Путинцевой.

- На сегодняшний день мы не знаем четкой цифры падения ВВП вследствие российского вторжения. Прошли ли мы, по вашим оценкам, пик кризиса?

- Безусловно, вычет ВВП во время военных действий достаточно условен. МВФ прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины на 35%, Всемирный банк – на 45%. Думаю, что мы столкнемся с сокращением валового внутреннего продукта не менее чем на треть. Но так же уверена, что большая часть этого падения будет нивелирована скорым послевоенным восстановлением экономики.

Более того, мы наблюдаем, что экономика уже начала увеличивать темпы. Постепенно восстанавливается нормальная жизнь в Центральной Украине и Киеве: наша столица все больше похожа на город, который мы все знали до 24 февраля. В результате успехов наших Вооруженных Сил на Харьковщине, надеемся, что и Харьков, второй по экономическому потенциалу город Украины, постепенно начнет работать.

Пройден ли пик кризиса? Это не классический экономический кризис, это военное вторжение, поэтому экономическая ситуация производна от ситуации на фронтах. Мы уверены в наших защитниках и надеемся на скорейшее освобождение всех захваченных врагом земель.

- В первые дни войны были огромные очереди у банкоматов, ведь люди опасались "банкопада". Как Вам удалось пережить этот период?

- Первые дни войны действительно были "идеальным штормом". Кризис ликвидности, вызванный резким снижением остатков на счетах, а кризис неплатежей в результате растерянности у физических и юридических лиц. В конечном счете кризис безопасности, из-за которого ряд банковских отделений были лишены возможностей обслуживать клиентов, а значит, банк терял транзакционные доходы.

На самом деле, ключевой элемент банковской системы — это доверие. Нам всем: регулятору, коммерческим банкам, клиентам удалось самое главное — не потерять доверие друг к другу. Это доверие позволило полностью выполнять свои обязательства перед клиентами даже в самые тяжелые мартовские дни. А дальше все просто – доверие порождает доверие, и система начинает работать нормально.

– Как банк адаптировался к работе в новых реалиях?

– К войне невозможно быть готовым полностью. Конечно, у нас были и соответствующие финансовые резервы, и продуманные алгоритмы действий в условиях военного положения. Но не меньшее значение имеет психологическая готовность к войне. Это тот опыт, который мы все приобретали вместе с нашим государством.

Поскольку в течение февраля-марта ситуация в Киеве оставалась опасной, мы работали онлайн, а наши операционисты иногда проводили транзакции буквально под обстрелами. Не думала, что я когда-нибудь это скажу, но нам помог наш "пандемический" опыт работы онлайн. Собравшись в офисе утром 24 февраля, мы запустили наш кризисный протокол действий и последующие 1,5 месяца работали удалённо.

После освобождения Киевщины мы решили возобновить офлайн-работу нашего главного офиса в г. Киеве. Восстанавливали постепенно: первой в пустой офис приехала я. Затем стал возвращаться топ-менеджмент для проверки безопасности условий труда. И только потом мы разрешили возвращаться нашим сотрудникам. Навсегда запомню этот полупустой, серый от боли город в первые дни апреля. Запомню и никогда не прощу.

На самом деле, современный высокотехнологичный бизнес, которым является банковский бизнес, может работать в любом формате работы, который мы и доказали. Но наше возвращение в Киев было важно для меня и моей команды психологически. Мы хотели показать нашим клиентам, нашим друзьям и партнерам: мы здесь, в Киеве, в Украине. Мы никого не боимся и работаем, потому что в этом нуждается Украина! Знаю, что наш призыв был воспринят положительно и мотивировал многих наших клиентов вернуться и возобновить свою деятельность.

– Что именно предлагает ComInBank своим клиентам сейчас?

ComInBank предоставляем полный комплекс банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. Каждый день мы делаем оценку наших возможностей: где можно открыть новое отделение или возобновить работу существующего, какие условия и новые продукты можно предложить нашим клиентам.

Но прежде всего мы стараемся поддержать Украину. Некоторые наши сотрудники сменили деловой костюм на камуфляж и защищают государство в составе Вооруженных Сил Украины и Территориальной обороны ВСУ. Многие наши коллеги ведут активную волонтерскую деятельность в свободное от основной работы время.

Мы, как банк, также осуществляем все возможное для восстановления нашей территориальной целостности и защиты от оккупанта. Кроме помощи Вооруженным Силам мы активно занимаемся освобожденными территориями, пострадавшими от агрессии россии.

ComInBank участвует в восстановлении образовательной инфраструктуры города Буча. Мы проводим акцию для юридических и физических лиц: 1% годовых от начисленных процентов по депозитам физических лиц и от 5% пассивного дохода от платы на текущих счетах юридических лиц мы перечисляем на восстановление школы и детского сада в городе Буча. Уверена, что вместе с нашими клиентами нам удастся восстановить поврежденные здания и первого сентября дети пойдут в школу и детский сад!

- Каковы Ваши дальнейшие планы?

Мы понимаем, что война завершится. И мы знаем, что она завершится нашей победой. А в дальнейшем придет время послевоенного восстановления. Уверена, что ComInBank внесет свой вклад в этот процесс, помогая ресурсами нашему бизнесу и населению для возобновления и возврата к экономическому росту. И все будет Украина!