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Прозорро.Продажи стали акционерными обществами

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 13:39
Прозорро.Продажи стали акционерными обществами - Фото
Прозорро.Продажи (фото: prozorro.sale)

Прозорро.Продажи завершило процесс корпоратизации, превратившись из государственного предприятия в акционерное общество. 100% акций компании принадлежат государству, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Наблюдательный совет акционерного общества возглавил Илья Михайлов. В состав совета также входят представительница от государства Наталья Бойко и два независимых члена – Надежда Васильева и Дмитрий Крепак.

Превращение компании в акционерное общество соответствует рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Корпоратизация – это смена организационной формы с устаревшей на современную без смены собственника", – объяснил председатель наблюдательного совета АО Илья Михайлов.

Для организаторов и участников торгов никаких изменений в работе не произойдет.

Справка. АО "Прозорро.Продажи" проводит онлайн-аукционы по реализации публичных активов. Работа системы ProZorro.Продажи началась в июле 2016 года с продажи активов ликвидированных банков. Инициатором создания системы стал Фонд гарантирования вкладов.

Украинское правительство придерживается политики постепенного отказа от такой организационной формы как госпредприятие: либо через превращение в акционерные компании или государственные учреждения, либо через приватизацию. Эффективное корпоративное управление государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Процесс превращения с государственного предприятия в акционерное общество Прозорро. Продажи начали в преддверии полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Віра Касіян
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