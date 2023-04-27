Прозорро.Продажи стали акционерными обществами
Прозорро.Продажи завершило процесс корпоратизации, превратившись из государственного предприятия в акционерное общество. 100% акций компании принадлежат государству, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Наблюдательный совет акционерного общества возглавил Илья Михайлов. В состав совета также входят представительница от государства Наталья Бойко и два независимых члена – Надежда Васильева и Дмитрий Крепак.
Превращение компании в акционерное общество соответствует рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Корпоратизация – это смена организационной формы с устаревшей на современную без смены собственника", – объяснил председатель наблюдательного совета АО Илья Михайлов.
Для организаторов и участников торгов никаких изменений в работе не произойдет.
Украинское правительство придерживается политики постепенного отказа от такой организационной формы как госпредприятие: либо через превращение в акционерные компании или государственные учреждения, либо через приватизацию. Эффективное корпоративное управление государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.
Процесс превращения с государственного предприятия в акционерное общество Прозорро. Продажи начали в преддверии полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
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