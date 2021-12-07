UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прозрачность компаний Украины: ПУМБ стал одним из лидеров рейтинга p

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 17:00
Прозрачность компаний Украины: ПУМБ стал одним из лидеров рейтинга - Фото

На правах рекламы

ПУМБ второй год подряд попал в ТОП-3 прозрачных компаний Украины, заняв 2-ю позицию в соответствующем рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты Индекса прозрачности украинских компаний 2020.  

Рейтинг был представлен Центром "Развитие КСО" в партнерстве с Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ), при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). 

При принятии решения оценивались: 

  • Корпоративное управление; 
  • Права человека;
  • Трудовые отношения;
  • Окружающая среда;
  • Отношения с потребителями;
  • Честные операционные практики;
  • Работа с местными сообществами
  • Отчетность компании;
  • Навигация сайта и его доступность. 

В целом была проанализирована деятельность 56 компаний страны.  

По словам председателя правления Центра "Развитие КСО" Марины Сапрыкиной, уровень прозрачности украинских компаний постепенно растет. Так, средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет в социальных аспектах 26,4%, в экологических – 36,6%, в корпоративном управлении – 27,7%". 

"ESG-критерии не столько являются модой в корпоративном управлении, сколько имеют серьезный смысл для инвесторов", – прокомментировал председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев. 

Комментируя результаты рейтинга, председатель правления ПУМБ, Сергей Черненко отметил: "Для нас вторая позиция в рейтинге прозрачности – большая гордость и высокая ответственность". 

При этом ПУМБ, в соответствие со своими принципами, всегда готов к диалогу с клиентами, партнерами, обществом, постоянно находится на связи со всеми заинтересованными лицами и клиентами. "С помощью сайта и соцсетей мы держим в курсе последних событий, происходящих в жизни банка, все заинтересованные лица", – подчеркнул Сергей Черненко. 

"Эта награда – признание для всей нашей команды, меняющей бизнес, свою жизнь и жизнь общества к лучшему", – подытожил председатель правления ПУМБ. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПУМБ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 