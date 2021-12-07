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ПУМБ второй год подряд попал в ТОП-3 прозрачных компаний Украины, заняв 2-ю позицию в соответствующем рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты Индекса прозрачности украинских компаний 2020.

Рейтинг был представлен Центром "Развитие КСО" в партнерстве с Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ), при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

При принятии решения оценивались: Корпоративное управление;

Права человека;

Трудовые отношения;

Окружающая среда;

Отношения с потребителями;

Честные операционные практики;

Работа с местными сообществами

Отчетность компании;

Навигация сайта и его доступность.

В целом была проанализирована деятельность 56 компаний страны.

По словам председателя правления Центра "Развитие КСО" Марины Сапрыкиной, уровень прозрачности украинских компаний постепенно растет. Так, средний уровень раскрытия информации компаний Украины по показателям ESG составляет в социальных аспектах 26,4%, в экологических – 36,6%, в корпоративном управлении – 27,7%".

"ESG-критерии не столько являются модой в корпоративном управлении, сколько имеют серьезный смысл для инвесторов", – прокомментировал председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев.

Комментируя результаты рейтинга, председатель правления ПУМБ, Сергей Черненко отметил: "Для нас вторая позиция в рейтинге прозрачности – большая гордость и высокая ответственность".

При этом ПУМБ, в соответствие со своими принципами, всегда готов к диалогу с клиентами, партнерами, обществом, постоянно находится на связи со всеми заинтересованными лицами и клиентами. "С помощью сайта и соцсетей мы держим в курсе последних событий, происходящих в жизни банка, все заинтересованные лица", – подчеркнул Сергей Черненко.

"Эта награда – признание для всей нашей команды, меняющей бизнес, свою жизнь и жизнь общества к лучшему", – подытожил председатель правления ПУМБ.

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