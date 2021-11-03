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С мая этого года ПУМБ предоставляет сотрудникам доступ к услугам психолога, психотерапевта и коуча в рамках Сервиса психологической поддержки.

Сервис психологической поддержки реализуется в рамках проекта Wellbeing. Его цель научить людей заботиться о собственном здоровье и благополучии: помочь найти баланс, снять тревожные состояния, решить проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми. Темы запросов, с которыми можно обращаться, не ограничиваются работой и могут затрагивать любой вопрос.

Провайдер услуги – Wellbeing Company, которая обеспечивает работу Сервиса и гарантирует полную конфиденциальность обращений.

Если у сотрудника есть вопрос, в котором нужна помощь психолога, он обращается в специальный колл-центр.

Татьяна Костюченко, заместитель председателя правления по работе с персоналом ПУМБ, рассказала, как зародилась инициатива психологической поддержки:

"Все началось с того, что после ежегодного опроса eNPS о удовлетворенности персонала мы увидели много комментариев сотрудников об усталости и выгорании из-за изменений последних лет: пандемия, дистанционная работа Работа и личная жизнь смешиваются, что приводит к накоплению усталости и напряжения. Именно для того чтобы поддержать наших людей, дать возможность справиться с трудными для них вопросами, и был введен этот сервис".

С мая по август 2021 года сервис психологической поддержки был развернут для пилотной группы из 1025 сотрудников из разных подразделений банка. После каждой консультации работник оценивал удовлетворенность его качеством по десятибалльной шкале. Средняя оценка по банку – 9,7 баллов из 10.

В сентябре 2021 года сервис масштабирован уже на 3000 человек.

"Мы масштабируем сервис психологической поддержки, потому что наша главная ценность – люди. Важно, чтобы они чувствовали себя хорошо и стабильно в любое время, на работе или дома, – говорит Мария Мартынова, HR бизнес-партнер ПУМБ, руководитель проекта. – Как заказчик услуг, банк получает только обобщенные данные: это процент обращений от общего количества пользователей, уровень удовлетворенности сервисом и основные направления запросов. Эти данные помогают понять, эффективно ли работает сервис и определить дальнейшие направления заботы о сотрудниках".

До конца года работники банка могут получить три бесплатные консультации у проверенных и опытных экспертов-психологов и коучей, среди которых есть и доктора наук. Начиная с четвертой консультации участник вносит символическую плату: менее 10% от общей стоимости консультации, остальное оплачивает банк. Это уникальные условия для работников ПУМБ, чтобы работники могли опробовать сервис: обычно в работе сервиса бесплатной является только первая консультация. Условия участия в оплате работника были рекомендованы специалистами Wellbeing Company, отмечающими, что личный денежный взнос очень важен для поддержки ответственного отношения участников, поскольку, по мнению психологов, ценность бесплатного быстро нивелируется. К тому же так устанавливаются прямые взаимоотношения работника и провайдера как клиента и услуг. Последний гарантирует полную конфиденциальность для каждого участника как документально, так и в рамках профессиональной этики психологов: никто не может узнать, кто с каким вопросом обращался к специалисту. ПУМБ получает только обобщенную статистику. Да, самые популярные темы запросов среди сотрудников ПУМБ за время проекта: детско-родительские отношения (17%), профессиональное развитие и профессиональные взаимоотношения (10%), жизненный баланс (10%), работа с эмоциями (8%).

"Такая статистика — еще одно подтверждение того, что люди не привыкли заботиться о своем ментальном здоровье. Нам нужно развивать культуру заботы о себе – и мы видим в этом свою роль как работодателя", – отмечает Татьяна Костюченко, Заместитель Председателя Правления по работе с персоналом ПУМБ.

По результатам исследования уровня благосостояния в украинских компаниях, которое провели Deloitte Ukraine и Wellbeing Company, благосостояние сотрудников – это не просто прихоть работников, а залог эффективности бизнеса. Работники с проблемами психического здоровья, не получающие должной помощи, на 50% меньше заняты работой. Это влияет на разные показатели деятельности компаний, включая финансовые результаты.

Как рассказала пользовательница сервиса Анна Сухар, старший специалист отдела сопровождения эквайринга ПУМБ, работа с психологом превысила ее ожидания, помогла по-новому взглянуть на привычные вещи и правильно рефлексировать на внутренние нужды.

"Большинство работодателей предлагают кофе и печенье в офисе, в то время как люди нуждаются в другом. Приятно работать в компании, где заботятся о благосостоянии сотрудников. Именно таким для меня стал ПУМБ", — говорит Анна Сухар.

Следующим шагом после масштабирования Сервиса для 3000 сотрудников, ПУМБ планирует сделать доступным сервис психологической поддержки всем работникам банка.

Программа Mental Health & Wellbeing в ПУМБ реализуется по нескольким направлениям: платформа психологической поддержки, обучающие программы, забота о здоровье. Последняя включает изменения в подходе к программам медицинского страхования.