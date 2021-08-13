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ПУМБ: Программа "Доступные кредиты 5-7-9" – эффективный инструмент поддержки бизнеса p

13.08.2021, 15:20
ПУМБ: Программа

На правах рекламы

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) поддерживает государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9" и выступает против идеи возможного ее сокращения.

ПУМБ уже много лет работает с сегментом МСБ, поэтому одним из первых присоединился к программе "Доступные кредиты 5-7-9", видя в ней большой потенциал как для развития предпринимательства, так и экономики страны в целом.

По словам Заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ Сергея Магдыча, программа, изначально рассчитанная на упрощение доступа малого, среднего и микробизнеса к банковскому кредитованию для реализации инвестиционных проектов, стала одним из главных антикризисных инструментов, на которые может рассчитывать украинский бизнес.

"В условиях негативных макроэкономических тенденций поддержка малого и среднего бизнеса путём компенсации стоимости кредита стала важной частью правительственных программ стран Европы и США. Сегодня учётная ставка по доллару близка к нулю, а по евро является отрицательной, что и стимулирует наращивание объёмов кредитования и экономический рост в этих странах. Благодаря "Доступные кредиты 5-7-9" получить финансовую руку помощи в сложный кризисный период и сохранить тысячи рабочих мест смогли и украинские предприниматели, а сегодня доступные займы способствуют восстановлению и развитию их бизнеса", – комментирует Магдыч Сергей. 

Важность и своевременность государственной поддержки уже успели оценить многие клиенты банка. Предприятие из Винницы "Новалюкс", занимающееся дистрибуцией, сумело рефинансировать кредит на льготных условиях и обслуживать его сначала под 0%, а позже под 3% годовых. Как утверждает владелец бизнеса, сэкономленные средства помогают компании оптимизировать финансовую нагрузку, закупать больше товара, увеличивать маржинальность и продолжать свой рост.

По мнению Сергея Магдыча, именно "Доступные кредиты 5-7-9" поспособствовали, почти аномальному для такого периода, наращиванию кредитования сегмента МСБ в 2020-2021 годах. Сегодня ПУМБ занимает второе место среди самых активных банков-участников программы, а сумма выданных им кредитов под низкие процентные ставки превышает уже
6,5 млрд грн. В структуре портфеля объём антикризисных и инвестиционных займов преобладает над объёмом рефинансированных и доказывает спрос предпринимателей на кредитный ресурс с целью дальнейшего развития и даже расширения бизнеса, а не его сохранения.

Так, клиент ПУМБ, сеть клиник из Мариуполя "Код здоровья", благодаря доступным займам, в период пандемии, смогла оформить инвестиционный кредит под 9% на покупку медицинского оборудования. По словам компании, такое приобретение стало жизненно важным для жителей города. Следуя условиям программы в медицинский центр наняли восемьдесят пять новых сотрудников, а кредитную ставку уменьшили до 5%.

"Мы считаем, для экономики страны "Доступные кредиты 5-7-9" стали мощнейшим драйвером ее детенизации: рассчитывать на гос поддержку может только официально и прозрачно ведущий свою деятельность бизнес. Для банков – стимулом еще больше инвестировать в процессы и качество обслуживания, что только на пользу клиентам. Программа фактически помогла нивелировать ценовой фактор конкуренции между банками. На первый план вышли другие их преимущества – скорость принятия решений, сервис и технологии", – отмечает Магдыч Сергей.

Такое мнение разделяет и клиент банка, руководитель харьковской компаний "Металлпласт": "Небольшим предприятиям чуть ли не впервые в истории кредитования в Украине стало просто получить кредит. Мы можем выбирать теперь не где дешевле, а где удобнее, лучше обслуживание, больше возможностей". 

Принимая во внимание все факторы, банк ПУМБ считает "Доступные кредиты 5-7-9" эффективным инструментом поддержки и стимулирования предпринимательства, поэтому и дальше намерен способствовать развитию программы и обеспечивать представителей малого и среднего бизнеса доступным кредитным ресурсом.

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ПУМБ кредиты
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