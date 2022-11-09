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На Благотворительном аукционе представлены редкие патриотические лоты. Донат в 1,4 млн. грн. перечислен в благотворительный фонд "Ми переможемо" и общественные организации "Агенты крови" и Донор.UA. Средства пойдут на закупку самого необходимого подопечным фондов.

Каждый год осенью ПУМБ отчитывается перед бизнес-клиентами о своем финансовом состоянии, новых достижениях, продуктах и услугах, планах на развитие. 8 месяцев войны еще больше объединили команду банка и клиентов как в противостоянии врагу, так и поддержке экономики. Поэтому встреча состоялась по расписанию. Обсудили и как работает украинская банковская структура и экономика во время войны с Виталием Ваврищуком, главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

На вечере, который прошел под слоганом "Все буде як мріємо, тому що діємо", топ-менеджмент банка вместе с корпоративными клиентами провели благотворительный аукцион для поддержки 3-х фондов, которые опекают защитников и мирных. Для участников аукциона был представлен ряд уникальных артефактов, которые с гордостью войдут в коллекцию памятных вещей. Среди 12 редких лотов – патриотические худи и бомберы с автографами главного разведчика Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Украины Валерия Залужного; известный на весь мир журнал Тайм с интервью и автографом Валерия Залужного; военная каска с петриковской росписью украинского мужественного бойца Андрея, айтишника и добровольца в боях под Бучей, а теперь оператора дронов; тубус от ПТРК Корсар, из которого была поражена вражеская БМП на Херсонщине, а теперь он расписан в петриковском стиле мастерицей Варварой Шульгой – олицетворение победы добра над злом; браслет, сделанный из последней партии металла из Азовстали – символ борьбы и несокрушимости.

На Благотворительном аукционе было собрано более 1,4 млн. грн. Интересно, что самым дорогим лотом стал журнал "Тайм" с автографом железного генерала Украины. Все средства, собранные на аукционе, распределены между фондом "Ми переможемо" и общественными организациями "Агенты крови" и "Донор UA".



Фонд "Ми переможемо" направит полученные средства на оборудование мобильными станциями пикапов для радиоэлектронной борьбы с воздушными силами (ракеты, дроны). Донор.UA сделает 8 доставок крови в горячие точки. "Агенты крови" закупят для защитников 215 наборов такмеда: кровоостанавливающие бинты и израильские бандажи. На своих страницах организации традиционно отчитаются о проведенных закупках.

Те гости, кто не успел приобрести лоты на аукционе, могли поддержать защитников и мирных, заказав патриотический мерч "Ми однієї крові". Клиенты и команда банка за вечер задонатили на "Агенты крови" и Донор.UA еще 60 тысяч гривен. Эти средства пойдут на доставку крови в горячие точки и кровоостанавливающие средства защитникам.

Каждым своим действием мы каждый день уверенно шагаем к победе. И она обязательно будет. Слава Украине!

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