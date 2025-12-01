Пять индустриальных парков получили 259 млн грн от государства

Фото: Министерство экономики

Министерство экономики приняло решение о предоставлении государственной поддержки пяти индустриальным паркам на общую сумму около 259,3 миллиона гривен. Средства будут направлены на строительство инфраструктуры в рамках программы "Сделано в Украине".

Финансирование получат:

Индустриальный парк "Сигнивка" (Львовская область) – 35 миллионов гривен на строительство электрических сетей, а также сетей противопожарного водоснабжения, теплоснабжения и системы ливневой канализации;

Индустриальный парк "Винницкий индустриальный парк" (Винницкая область) – 33,9 миллиона гривен на строительство дорожной инфраструктуры и сетей водоснабжения, а также трансформаторной подстанции;

Индустриальный парк "Долина Стрий" (Львовская область) – 63,9 млн гривен на строительство внешних сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию участка улицы, ведущей к индустриальному парку;

Индустриальный парк "Кривбасс" (Днепропетровская область) – 21,8 миллиона гривен на строительство первой очереди внешних инженерных сетей;

Индустриальный парк "Фруктовая индустрия" (Черновицкая область) — 104,7 миллиона гривен на строительство локальных очистных сооружений сточных вод.

Индустриальные парки "Сигнивка" и "Винницкий индустриальный парк" в прошлом году уже получали средства на софинансирование строительства инфраструктуры. В этом году они обратились в Министерство экономики с просьбой полностью использовать лимит в 150 миллионов гривен на один индустриальный парк.

Программа "Государственное стимулирование создания индустриальных парков", определенная постановлением Кабинета Министров Украины №644, предусматривает развитие инженерно-транспортной инфраструктуры индустриальных парков на условиях софинансирования.

Речь идёт о строительстве и модернизации дорог, электросетей, систем водоснабжения, канализации, газоснабжения и других технических элементов, необходимых для запуска производственных объектов.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 112 индустриальных парков практически во всех регионах страны.