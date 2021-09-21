Сотрудникам Минцифры выплатят зарплату в электронной гривне уже в этом году

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации в качестве пилотного проекта в этом году хотят выплатить заработную плату работникам министерства в электронной гривне, сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, передает Интерфакс-Украина.

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"Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он.

Макарчук добавил, что полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года.

Пилотный проект по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года. Его практическая часть завершилась в конце 2018-го. По сути, электронная гривня – это обычная валюта в электронном виде, которая обменивается на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1. После тестирования НБУ пришел к выводам, что е-гривня может стать альтернативой наличным, платежным картам и электронным деньгам. Ее преимущества – простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Нацбанком) и скорость расчетов.

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Наталия Софиенко

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