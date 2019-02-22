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22.02.2019, 16:52

НБУ завершил пилотный проект по введению электронной гривни

НБУ завершил пилотный проект по введению электронной гривни

НБУ завершил пилотный проект запуска цифровой валюты центрального банка

Национальный банк завершил пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня). Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский на пресс-конференции.

По его словам, многие цифровые валюты, как электронная гривня, путают с криптовалютами и другими инструментами.

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"Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели (для е-гривни – Ред.), которая будет выбрана", - сказал Яблунивский.

Напомним, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект по возможному внедрению е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн.

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Е-гривна может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и в то же время проводить их практически мгновенно.

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Теги: НБУ, е-гривня, александр яблунивский
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