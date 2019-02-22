НБУ завершил пилотный проект по введению электронной гривни

Национальный банк завершил пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня). Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский на пресс-конференции.

По его словам, многие цифровые валюты, как электронная гривня, путают с криптовалютами и другими инструментами.

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"Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели (для е-гривни – Ред.), которая будет выбрана", - сказал Яблунивский.

Напомним, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект по возможному внедрению е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн.

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Е-гривна может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и в то же время проводить их практически мгновенно.