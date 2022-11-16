Рада освободила волонтеров от уплаты налогов с собранных в 2022 году денег
Верховная Рада освободила волонтеров от уплаты налогов с собранных денег в 2022 году. Соответствующий законопроект №7492 в среду поддержали 313 депутатов, сообщила пресс-служба парламента.
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Налоговые льготы для волонтеров в Украине действуют с 2014 года. Они предусматривают освобождение от уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора после внесения в специальный Реестр волонтеров.
Но закон выписан таким образом, что создается пробел во времени, который не покрывается льготой.
Если волонтера внесли в реестр посреди года, льгота распространяется только на будущие сборы и деньги, собранные за предыдущий год.
До 2022 года это не было проблемой, но после российского вторжения и подъема волонтерского движения возникла необходимость уточнить это положение.
Принятый сегодня закон предусматривает, что после включения человека в Реестр волонтеров освобождение от налогообложения распространяется не только на будущие периоды и предыдущий отчетный год, но и срок с начала текущего отчетного года до момента внесения лица в Реестр волонтеров.
"Никаких налогов с полученных средств в 2022 году не будет взиматься", – заверил волонтеров глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
- Отсутствие волонтера в реестре не является правонарушением. Основная цель регистрации – избежать потенциальных претензий налоговиков, если они придут к волонтеру.
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