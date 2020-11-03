Верховная Рада перенаправила 557 млн грн на борьбу с коронавирусом

Верховная Рада одобрила законопроект №3040а о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, который предусматривает перенаправление 557 млн грн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса. За документ проголосовали 296 народных депутатов.

Таким образом, нардепы разблокировали возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн гривень на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

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Во время представления законопроекта глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования нардеп Михаил Радуцкий заявил, что документ разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Согласно пояснительной записке, годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

По словам Радуцкого, средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Согласно пояснительной записке, деньги будут перенаправлены на указанные цели за счет уменьшения годовых плановых назначений по бюджетным программам "Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород" (на 540 млн грн), "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" (на 7,6 млн грн), а также уменьшения объемов плановых назначений по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на 9,1 млн грн для отображения одноразовой комиссии МБРР за предоставление займа.

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Наталия Софиенко

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