Верховная Рада поддержала повышение необлагаемой стоимости для международных посылок

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4278 и связанный с ним законопроект №4279, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Изменения поддержали 346 народных депутатов.

Законопроектом №4278 предлагается увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя – физического лица со 100 евро до 150 евро (примерно от 3400 до 5100 грн).

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Согласно законопроекту, облагаться будет лишь "часть суммарной фактурной стоимости, превышающей эквивалент 150 евро, с учетом пошлины, подлежащей уплате".

В пояснительной записке указано, что целью документа является "улучшение, удешевление и повышение эффективности осуществления администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", а также упрощения уплаты этого налога.

Законопроект предусматривает возможность отсрочки уплаты налога в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, будут сами операторы почтовой связи.

Также законопроект предлагает запретить пересылку еще некоторых групп товаров. Одними из таких могут стать табачные изделия и алкогольные напитки.

С 1 июля 2019 года вступили в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа. Если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро.

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Наталия Софиенко

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