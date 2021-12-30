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Микрокредитование нынче – одна из самых распространенных диджитал услуг, так как многие пользователи оценили ее удобство и уместность в определенных жизненных ситуациях. Раньше население кредитовали только банки, но в сравнении с банковским кредитованием МФО – это как покупка автомобиля или его аренда. В первом случае планируется фундаментальная вещь, затратная, решение по которой принимается долго и взвешенно, а оформление длится немало времени. В случае же аренды это должно быть быстро, удобно, ненадолго, поэтому речь идет о небольшой сумме.

Микрокредит онлайн и банковское кредитование – это принципиально разные продукты, в которых нуждаются люди в разных ситуациях. В банк идут за большим кредитом на приобретение жилья или открытие бизнеса, долго собирают документы и ждут решения. А в МФО обращаются люди за деньгами до зарплаты – те самые пару тысяч на пару дней, которых нам так часто не хватает в конце месяца. Принципиальное отличие микрокредитов (собственно, поэтому они и "микро") – небольшая сумма на непродолжительное время. В основном срок кредитования в таких учреждениях в Украине – до 30 дней.

Главный казус в этой нише сейчас – опубликованные везде на сайтах МФО реальные годовые процентные ставки. При том, что такие займы, подчеркиваем, берутся максимум на месяц. А ставку покажи – на год. Такие требования предъявляет к компаниям НБУ, являющимся регулятором рынка потребительского кредитования. Обратите внимание, что эта годовая ставка вычисляется не умножением ежедневной на 365, а по сложной специфической формуле, регламентированной Постановлением Правления НБУ от 11.02.2021 № 16, единственной для всех финансовых учреждений страны. В случае микрокредитования это число – просто формальность, ведь хоть и называется Реальной годовой процентной ставкой (РГПС), от реальности оторвано (по меньшей мере в 20 раз больше, чем дневная ставка, умноженная на 365).

Чтоб и людям объяснить, что к чему, и закон соблюсти, МФО публикуют оба числа: ежедневную ставку, которая действительно начисляется на кредит (чтобы узнать итоговый процент переплаты, следует умножить ее на количество дней) и расчетную годовую (которую, конечно, никому и никогда не начислят, потому что заем дается максимум на 30 дней, а не на год).

Рассмотрим кредит на сумму 10000 грн сроком на 30 дней у одного из самых популярных брендов – УкрПозика. Причем будем считать, что это не первый кредит, взятый у компании, потому что почти все МФО для дебюта дают символическую ставку, а в УкрПозика первый раз – вообще даром.

Согласно данным кредитного калькулятора на главной странице сайта за 10000 на 30 дней повторного кредита переплата будет составлять 4649 грн, то есть 46,49%. Делим их на 30 и получаем действительную дневную ставку – 1,55%.

Если для этого примера рассчитать годовую ставку по правилам для такого расчета согласно Постановлению Правления НБУ от 11.02.2021 №16, то получим 10307,12%. Только представьте себе человека, который согласился бы переплатить такие проценты. Между тем микрокредитами граждане пользуются массово, так не сошли же с ума миллионы людей! Есть ведь разница между 1,55% в день и 10307,12% в год?

Поэтому, читая разные процентные ставки, особенно в специфических медиа, транслирующих "все пропало", обращайте внимание на то, что именно зашито в подсчетах. А затем проверяйте приведенные цифры на объективном источнике – кредитном калькуляторе, который есть на сайтах всех МФО, потому что именно по ним клиент платит итоговую сумму. И не ужасайтесь от пятизначных процентов – потому что они лишь формальность, как отметка "без ГМО" на минеральной воде.

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