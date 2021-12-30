UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Реальные и нереальные проценты в МФО: как разобраться p

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 13:00
Реальные и нереальные проценты в МФО: как разобраться - Фото
Фото: depositphotos.com

На правах рекламы

Микрокредитование нынче – одна из самых распространенных диджитал услуг, так как многие пользователи оценили ее удобство и уместность в определенных жизненных ситуациях. Раньше население кредитовали только банки, но в сравнении с банковским кредитованием МФО – это как покупка автомобиля или его аренда. В первом случае планируется фундаментальная вещь, затратная, решение по которой принимается долго и взвешенно, а оформление длится немало времени. В случае же аренды это должно быть быстро, удобно, ненадолго, поэтому речь идет о небольшой сумме.

Микрокредит онлайн и банковское кредитование – это принципиально разные продукты, в которых нуждаются люди в разных ситуациях. В банк идут за большим кредитом на приобретение жилья или открытие бизнеса, долго собирают документы и ждут решения. А в МФО обращаются люди за деньгами до зарплаты – те самые пару тысяч на пару дней, которых нам так часто не хватает в конце месяца. Принципиальное отличие микрокредитов (собственно, поэтому они и "микро") – небольшая сумма на непродолжительное время. В основном срок кредитования в таких учреждениях в Украине – до 30 дней.

Главный казус в этой нише сейчас – опубликованные везде на сайтах МФО реальные годовые процентные ставки. При том, что такие займы, подчеркиваем, берутся максимум на месяц. А ставку покажи – на год. Такие требования предъявляет к компаниям НБУ, являющимся регулятором рынка потребительского кредитования. Обратите внимание, что эта годовая ставка вычисляется не умножением ежедневной на 365, а по сложной специфической формуле, регламентированной Постановлением Правления НБУ от 11.02.2021 № 16, единственной для всех финансовых учреждений страны. В случае микрокредитования это число – просто формальность, ведь хоть и называется Реальной годовой процентной ставкой (РГПС), от реальности оторвано (по меньшей мере в 20 раз больше, чем дневная ставка, умноженная на 365).

Чтоб и людям объяснить, что к чему, и закон соблюсти, МФО публикуют оба числа: ежедневную ставку, которая действительно начисляется на кредит (чтобы узнать итоговый процент переплаты, следует умножить ее на количество дней) и расчетную годовую (которую, конечно, никому и никогда не начислят, потому что заем дается максимум на 30 дней, а не на год).

Рассмотрим кредит на сумму 10000 грн сроком на 30 дней у одного из самых популярных брендов – УкрПозика. Причем будем считать, что это не первый кредит, взятый у компании, потому что почти все МФО для дебюта дают символическую ставку, а в УкрПозика первый раз – вообще даром.

Согласно данным кредитного калькулятора на главной странице сайта за 10000 на 30 дней повторного кредита переплата будет составлять 4649 грн, то есть 46,49%. Делим их на 30 и получаем действительную дневную ставку – 1,55%.

Если для этого примера рассчитать годовую ставку по правилам для такого расчета согласно Постановлению Правления НБУ от 11.02.2021 №16, то получим 10307,12%. Только представьте себе человека, который согласился бы переплатить такие проценты. Между тем микрокредитами граждане пользуются массово, так не сошли же с ума миллионы людей! Есть ведь разница между 1,55% в день и 10307,12% в год?

Поэтому, читая разные процентные ставки, особенно в специфических медиа, транслирующих "все пропало", обращайте внимание на то, что именно зашито в подсчетах. А затем проверяйте приведенные цифры на объективном источнике – кредитном калькуляторе, который есть на сайтах всех МФО, потому что именно по ним клиент платит итоговую сумму. И не ужасайтесь от пятизначных процентов – потому что они лишь формальность, как отметка "без ГМО" на минеральной воде.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кредити
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию
Последние новости
Спецпроекты
 