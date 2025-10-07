Несмотря на подписание меморандума, Китай и Россия до сих пор не согласовали ключевые условия проекта "Сила Сибири-2" – цену, инвестиции и сроки

Фото: ЕРА

России потребуется как минимум десять лет, чтобы значительно увеличить экспорт газа в Китай по новому трубопроводу "Сила Сибири-2" сообщили источники Reuters в газовой отрасли.

В октябре глава Газпрома Алексей Миллер заявил о подписании "юридически обязывающего меморандума" о строительстве трубопровода во время визита российского диктатора Владимира Путина в Китай. Новый газопровод должен проходить через Монголию и поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год из арктического Ямальского региона.

Если соглашение будет окончательно подписано в следующем году, строительство займет примерно пять лет, а выход на полную мощность – еще столько же. В то же время Газпром ожидает достижения половины мощности трубопровода только в 2034-2035 годах при условии начала поставок после 2031 года.

Россия уже поставляет газ в Китай по трубопроводу "Сила Сибири-1" – этот трубопровод должен выйти на запланированную мощность в 38 миллиардов кубометров в этом году. Во время последнего визита Путина было достигнуто соглашение о поставке дополнительных 6 миллиардов кубометров по этому маршруту.

Еще один маршрут – с Сахалина, откуда Китай будет получать 2 миллиарда кубометров ежегодно, начиная с 2027 года, с постепенным увеличением до 12 миллиардов.

В настоящее время Россия покрывает около 22% импорта газа в Китай, который также закупает сжиженный газ морскими путями и получает трубопроводные поставки из Туркменистана.