Попри підписання меморандуму, Китай і Росія досі не узгодили ключові умови "Сили Сибіру 2" – ціну, інвестиції та терміни

Фото: EРА

Росії знадобиться щонайменше десять років, щоб значно збільшити експорт газу до Китаю через новий трубопровід "Сила Сибіру 2", повідомили Reuters джерела в газовій галузі.

У жовтні глава Газпрому Олексій Міллер заявив про підписання "юридично обов'язкового меморандуму" щодо будівництва трубопроводу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Новий газопровід має проходити через Монголію і постачати до 50 мільярдів кубометрів газу на рік з арктичного Ямальського регіону.

Якщо угоду остаточно підпишуть наступного року, будівництво займе приблизно п'ять років, а вихід на повну потужність – ще стільки ж. Натомість Газпром очікує досягнення половини потужності трубопроводу лише у 2034-2035 роках за умови старту постачання після 2031 року.

Росія вже постачає газ до Китаю через "Силу Сибіру-1" – цей трубопровід має вийти на заплановану потужність 38 мільярдів кубометрів цього року. Під час останнього візиту Путіна домовились про додаткові 6 мільярдів кубометрів цим маршрутом.

Ще один напрямок – з Сахаліну, звідки Китай отримуватиме 2 мільярди кубометрів щорічно, починаючи з 2027 року, з поступовим збільшенням до 12 мільярдів.

Зараз Росія покриває близько 22% імпорту газу Китаю, який також купує зріджений газ морськими маршрутами й отримує трубопровідні постачання з Туркменістану.