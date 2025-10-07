Reuters: Росії знадобиться 10 років для значного нарощування газового експорту до Китаю
Росії знадобиться щонайменше десять років, щоб значно збільшити експорт газу до Китаю через новий трубопровід "Сила Сибіру 2", повідомили Reuters джерела в газовій галузі.
У жовтні глава Газпрому Олексій Міллер заявив про підписання "юридично обов'язкового меморандуму" щодо будівництва трубопроводу під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю. Новий газопровід має проходити через Монголію і постачати до 50 мільярдів кубометрів газу на рік з арктичного Ямальського регіону.
Якщо угоду остаточно підпишуть наступного року, будівництво займе приблизно п'ять років, а вихід на повну потужність – ще стільки ж. Натомість Газпром очікує досягнення половини потужності трубопроводу лише у 2034-2035 роках за умови старту постачання після 2031 року.
Росія вже постачає газ до Китаю через "Силу Сибіру-1" – цей трубопровід має вийти на заплановану потужність 38 мільярдів кубометрів цього року. Під час останнього візиту Путіна домовились про додаткові 6 мільярдів кубометрів цим маршрутом.
Ще один напрямок – з Сахаліну, звідки Китай отримуватиме 2 мільярди кубометрів щорічно, починаючи з 2027 року, з поступовим збільшенням до 12 мільярдів.
Зараз Росія покриває близько 22% імпорту газу Китаю, який також купує зріджений газ морськими маршрутами й отримує трубопровідні постачання з Туркменістану.
- 4 вересня стало відомо, що Китай не підтвердив заяви Путіна про досягнення домовленості з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
- The Wall Street Journal писав, що інтерес Китаю до "Сили Сибіру – 2" повернувся через війну Ізраїлю з Іраном.
