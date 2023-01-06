РФ готовит единоразовый сбор с крупного бизнеса из-за нехватки денег на войну – Bloomberg

Российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом собирается увеличить финансовую нагрузку на крупный бизнес. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он подписал в середине декабря.

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Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Документ также предлагает высокие дивиденды с государственных компаний – не менее 50% от чистой прибыли.

Источники агентства, знакомые с предложением, утверждают, что по крайней мере часть денег, которые хотят собрать с крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов.

Решение о размере дивидендов или единовременного сбора еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год.

Также Мишустин поручил "оптимизировать" расходы вне сферы обороны и безопасности, которые должны сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Кроме того, документ предусматривает выделение 175 млрд рублей ($2,4 млрд) на организацию депортации 100 000 человек из Херсонской области. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что Россия не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.

Британская разведка прогнозирует, что у России будут проблемы с бюджетом в 2023 году.

В течение следующих трех лет российский бюджет будет дефицитным. В 2023 году расходы будут больше доходов на 2,93 трлн рублей ($47 млрд), а к 2025 году дефицит должен снизиться до 1,26 трлн рублей ($20 млрд).

Андрій Водяний

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