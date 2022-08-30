Россиянам запретили ввозить евро в РФ: финские таможенники начали изымать валюту

Гражданам России из-за санкций Евросоюза запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС. Из-за этого финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе, сообщает российское издание РБК.

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому либо юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — процитировали положение статьи в таможенном ведомстве.

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Исключение, оговоренные в статье, касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию.

"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", — говорится в ответе департамента.

Евросоюз 2 марта в рамках санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Вскоре после этого литовская таможня ввела лимит на вывоз наличных денег в Россию и Беларусь. До 60 евро можно провозить через границу "для личного использования".

Наталия Софиенко

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