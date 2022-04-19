Российский банкир: Дебилы рисуют Z, но 90% россиян против войны

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков публично выступил против войны с Украиной. На своей странице в Instagram он выразил уверенность, что так же считают 90% россиян.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Тиньков, попавший в марте под британские санкции, полагает, что война не выгодна никому и только приводит к гибели невинных людей и солдат.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны", – считает бизнесмен.

Он призвал "коллективный Запад" оставить Владимиру Путину путь к отступлению, чтобы он мог прекратить войну, "сохранив лицо".

Олег Тиньков входил в число самых богатых бизнесменов и олигархов России, но в 2022 году перестал быть долларовым миллиардером.

Компания TCS Group Holding Plc, владеющая банком "Тинькофф", основана в 1999 году и зарегистрирована на Кипре. Сам банк сейчас имеет, по его собственным данным, более 12 млн клиентов в России.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.