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Российский банкир: Дебилы рисуют Z, но 90% россиян против войны

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 17:03
Российский банкир: Дебилы рисуют Z, но 90% россиян против войны - Фото
Фото: EPA

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков публично выступил против войны с Украиной. На своей странице в Instagram он выразил уверенность, что так же считают 90% россиян.

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Тиньков, попавший в марте под британские санкции, полагает, что война не выгодна никому и только приводит к гибели невинных людей и солдат.

"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны", – считает бизнесмен.

Он призвал "коллективный Запад" оставить Владимиру Путину путь к отступлению, чтобы он мог прекратить войну, "сохранив лицо".

  • Олег Тиньков входил в число самых богатых бизнесменов и олигархов России, но в 2022 году перестал быть долларовым миллиардером.
  • Компания TCS Group Holding Plc, владеющая банком "Тинькофф", основана в 1999 году и зарегистрирована на Кипре. Сам банк сейчас имеет, по его собственным данным, более 12 млн клиентов в России.
Андрей Водяный
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Россия война Олег Тиньков
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