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Rozetka планирует приобрести банк в Украине – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 10:28
Rozetka планирует приобрести банк в Украине – Forbes - Фото
Rozetka (Фото: Vladyslav Chechotkin\Facebook)

Украинский маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк в Украине, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding. Об этом пишет Forbes со ссылкой на двух независимых собеседников на финансовом рынке.

Конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около $50 млн.

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По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей. Переговоры не пришли к стадии обсуждения суммы потенциального соглашения, отмечает другой собеседник.

Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиной как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдове.

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Наталия Софиенко
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rozetka Владислав Чечеткин Идея Банк
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