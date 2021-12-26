Rozetka планирует приобрести банк в Украине – Forbes
Украинский маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк в Украине, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding. Об этом пишет Forbes со ссылкой на двух независимых собеседников на финансовом рынке.
Конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около $50 млн.
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По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей. Переговоры не пришли к стадии обсуждения суммы потенциального соглашения, отмечает другой собеседник.
Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.
Соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.
- 30 сентября 2021 года Rozetka начала торговать лекарствами офлайн. Открыла первую аптеку под своим брендом.
- 8 декабря онлайн-ритейлер Rozetka вышел на рынок Узбекистана. В этой стране начал работу сайт Rozetka.uz.
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