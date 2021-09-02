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В 2021 году компания RoboForex празднует своё 11-летие и в честь этого события проводит грандиозную промо-акцию для своих клиентов и партнёров с общим призовым фондом в $1 100 000!

Денежные призы разыгрываются ежемесячно с июля 2021 года по апрель 2022 года. Каждый месяц RoboForex будет выявлять 54 победителя, которые получат призовые выплаты от $1 000 до $20 000.

Призы разыгрываются среди обладателей специальных Купонов, которые можно получить за торговлю на счетах RoboForex или в качестве партнёра за привлечение клиентов в компанию.

Как получить Купоны?

Есть 3 способа заработать Купоны для участия в ежемесячных турах, так что на каждый розыгрыш можно получить 3 Купона. А это – утроенные шансы на победу!

1. Торгуйте на Prime-счетах

Prime – это счета, которые позволяют торговать на лучших рыночных условиях, предоставляемых компанией. Более 100 торговых инструментов, спреды от 0 пунктов, торговое плечо до 1:300 и минимальная комиссия от 10 USD за 1 млн торгового оборота. Всё это отлично подходит для торговли с помощью советников, основанных на скальпинговых стратегиях.

Для получения Купона в этой категории нужно пополнить счёт на сумму не менее 300 USD или их эквивалента в другой валюте. Также необходимо совершить торговых операций на этом счёте суммарным объёмом не менее 3-х лотов. В расчёт берутся только позиции по Валютным парам и Металлам, открытые в текущем месяце.

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2. Зарабатывайте в качестве партнёра

Привлекайте в RoboForex активных клиентов и зарабатывайте до 60% от прибыли брокера. До 50% партнёр получает в рамках VIP-программы, а остальное – за счёт выплат по Программе лояльности, которые могут достигать 20% от всей суммы партнёрской комиссии за месяц.

Для получения Купона в качестве партнёра, размер партнёрской комиссии должен составить по итогам месяца не менее 300 USD.

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3. Стремитесь в ТОП Трейдеров CopyFX

CopyFX – это платформа для копитрейдинга, позволяющая успешным Трейдерам привлечь Инвесторов для подписки на копирование своей торговой стратегии. В CopyFX вы можете получать прибыль не только от самостоятельной торговли, но и за счёт Инвесторов, копирующих ваши сделки. Инвесторы с помощью Рейтинга могут оценить статистику торговли каждого Трейдера и выбрать из них самого успешного для копирования его сделок на свои счета.

Для получения Купона необходимо войти в число ТОП-30 лучших Трейдеров CopyFX на счетах Prime за текущий месяц.

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Как проводятся розыгрыши?

Розыгрыши проводятся ежемесячно в первую пятницу месяца, следующего за месяцем выдачи Купонов. То есть, розыгрыш для Купонов, полученных в августе, будет проходить 03.09.2021, для сентябрьских купонов – 01.10.2021, и так далее. Следить за датами и результатами розыгрышей можно на специальной странице сайта RoboForex.

Как определяются выигрышные Купоны?

Каждый Купон включает в себя уникальный шестизначный номер. Чем ближе он окажется к выигрышной комбинации, тем больше у вас шансов на получение приза. Для каждого призового места выбраны 54 пары акций ведущих американских компаний. Они будут оставаться неизменными для всех розыгрышей. Цены этих акций на момент закрытия торговой сессии в первую пятницу месяца и будут определять выигрышные комбинации. Все данные о них также будут публиковаться на нашем сайте.

Для прозрачности розыгрышей используются данные о ценах из независимого публичного источника – finance.yahoo.com.

Пример проведения розыгрыша

В день фиксации результатов очередного тура акции Apple (AAPL) закрываются по цене 149,62, а акции Microsoft (MSFT) – по 302,41. От каждой котировки будут взяты 3 последние цифры, которые и составят призовую шестизначную комбинацию. Для 1 места в паре AAPL+MSFT выигрышной комбинацией будет 962241.

Обладатель Купона с ближайшим к этому числу номером получит $20 000 на свой торговый счёт и сможет вывести их в любой момент или использовать в дальнейшей торговле.

Подробную информацию о Правилах акции вы можете найти на этой странице.

Принимайте участие в акции, получайте каждый месяц максимально возможное количество Купонов и увеличивайте свои шансы на победу. Желаем удачи!

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