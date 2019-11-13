Рынок земли. 4,4 млрд грн будет выделено на кредитование фермеров

В Госбюджете-2020 на поддержку кредитования в рамках земельной реформы заложено 4,4 млрд грн. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент - фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", - подчеркнула Маркарова.