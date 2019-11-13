Рынок земли. 4,4 млрд грн будет выделено на кредитование фермеров

Минфин и Минэкономики разрабатывают фонд частичного гарантирования кредитов
В Госбюджете-2020 на поддержку кредитования в рамках земельной реформы заложено 4,4 млрд грн. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент - фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", - подчеркнула Маркарова.
- Верховная Рада 13 ноября планирует принять закон, отменяющий мораторий на продажу земли сельхозназначения.
-
Сегодня перед обсуждением законопроекта Владимир Зеленский прибыл в Раду, чтобы убедить "слуг народа" поддержать законопроект №2178-10. К этому законопроекту было подано еще 10 альтернативных.
- После соцопросов, показавших противоречивое отношение украинцев в внедрению рынка земли и допуска к нему иностранцев, Кабинет министров решил изменить модель земельной реформы. В Верховную Раду внесли альтернативный законопроект №2178-10. Он, в частности, предлагает запретить покупку земли иностранцами до 2024 года.
- Согласно октябрьскому опросу Центра Разумкова, 56,3% городских жителей и 59,2% сельских жителей высказались против отмены моратория на продажу земли и хотят вынести этот вопрос на референдум.
- Евросоюз поддержал планы украинского правительства по открытию рынка земли. В представительстве считают, что решающее значение для успеха имеют верховенство закона и функционирующая судебная система.