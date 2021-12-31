С 1 января в Украине отменят акцизные марки для некоторых вин

С 1 января 2022 года в Украине отменят акцизные марки для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков. Эта норма прописана в налоговом законе №5600.

Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога — тестовыми образцами алкогольных напитков и натуральными винами, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%.

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В налоговой добавили, что речь идет, в частности, об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. При условии, что этиловый спирт, содержащийся в готовом продукте, имеет ферментное происхождение.

А также говорится о тестовых образцах алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи и ввозимых субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на право оптовой торговли соответствующей продукцией, для проведения исследований или испытаний, но не более 3 л каждого изделия.

Под проведением исследований и испытаний имеется в виду калибровка лабораторного оборудования, проведение дегустаций, изучение физико-химических показателей, дизайна.

Сейчас, маркировке акцизными марками подлежат все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки.

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Наталия Софиенко

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