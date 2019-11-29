С чего начать инвестировать: советы от «Фридом Финанс Украина»

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Только 57% украинцев понимают термин «диверсификация». И 21% — что по банковским вкладам возвращают до 200 000 грн. Более половины называют уровень своей жизни низким. Как повысить знания в финансовой сфере и зарабатывать больше?

Украинцы хуже всех разбираются в финансах. В рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития наша страна расположилась на последнем месте. Об этом говорится в исследовании проекта USAID «Трансформация финансового сектора» (USAID / FST).



Знания в сфере финансов важны как инструмент улучшения жизни. Если вы начали задумываться, куда вложить деньги, это уже хорошо. Но как и любое другое дело, инвестирование требует знания теории и практики. Эксперты ИК «Фридом Финанс Украина» рассказали, как и где можно научиться грамотно вкладывать сбережения.

Где обучают инвесторов?

Самый простой способ ознакомиться с фондовым рынком — через обучающие ролики.

Веб-сериал «Вільні гроші», созданный по заказу «Фридом Финанс Украина», в форме интересных историй учит вкладывать в ценные бумаги. Сериал рассчитан на людей, которые хотят стать инвесторами, но пока не знают, как это сделать. Каждая серия — один жизненный кейс и его решение через инвестирование.

В съемках сериала приняли участие Остап Ступка, Алина Коваленко, Богдан Рубан и другие украинские актеры. Посмотреть все серии можно на ютуб-канале #Investtalk.

Следующий шаг в изучении фондовых бирж — мастер-классы.

В декабре компания «Фридом Финанс Украина» проводит серию мастер-классов «Искусство инвестирования». Тема — как составить план инвестиций на 2020 год и на каких ценных бумагах зарабатывать. Мастер-классы бесплатные и проходят каждый месяц в 13 городах Украины.



Если вы настроены серьезно, интенсивный курс для будущих инвесторов поможет разобраться в реалиях фондового рынка. Обучающий курс «Биржевой университет» стартует в начале декабря и продлится 5 дней. За это время вас научат работать в торговом терминале и заключать первые сделки под контролем экспертов.

С чего начинать инвестиции в ценные бумаги? Не с накопления нужной суммы или выбора брокера, хотя это тоже важно. Изучение нюансов дела — вот правильная подготовка. Перед тем как вкладывать сбережения, обязательно посоветуйтесь с инвестиционным консультантом для разработки индивидуальной финансовой стратегии. Это залог мягкого старта и успешного пути в качестве инвестора.

Самый простой способ ознакомиться с фондовым рынком — через обучающие ролики.