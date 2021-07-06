Банки смогут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги: кого коснется

Сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.

Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.

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Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.

Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.

Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.

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Ранее банки отказывались предоставлять исполнителям информацию о финансовом состоянии клиентов, объясняя это банковской тайной. В апреле Министерство юстиции расширило действие системы автоматизированного ареста счетов должников: теперь она будет касаться не только неплательщиков алиментов (как это было ранее), но и лиц, имеющих другие долги.

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Наталия Софиенко

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