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То, как меняется рынок труда в последнее время, пугает многих. Но для других открывает большие перспективы. Если вы активны, хотите учиться и осваивать новые онлайн профессии, вы никогда не останетесь не у дел.

Самая популярная онлайн профессия среди новичков

Самой популярной онлайн профессией в 2022 году среди людей, ищущих новое направление в деятельности, стало тестирование. Курсы тестировщика сейчас как никогда популярны. Их посещают студенты, безработные и специалисты из других отраслей. Всех их объединяет одно: желание работать удаленно и при этом со старта зарабатывать хорошие деньги. Жизнь слишком непредсказуема, чтобы рассчитывать на хороший доход через несколько лет. Нужно все успеть здесь и сейчас.

Кто такой тестировщик и что он делает?

Перед тем, как искать курсы qa или тестировщика, нужно немного разобраться в понятиях.

Тестировщик – это специалист, который проверяет ПО на всех этапах его разработки на соответствие заявленным требованиям качества. Он выявляет ошибки, сообщает об этом разработчикам для дальнейшего их устранения.

Тестировщик проверяет все то, что вы открываете в браузере или на своем гаджете, различное ПО, которое устанавливаете на компьютер или телефон.

Как быстро освоить новую профессию?

Одно из высокооплачиваемых направлений, в которое вы можете войти без опыта, это тестирование. Сделать это довольно просто. Вы можете окончить курсы тестировщика и сразу начать работать с окладом минимум в 500$.

Мы расскажем вам на примере IT Testing School, как проходят курсы тестировщика.

Курсы qa дают такие знания, которых будет вполне достаточно для прохождения собеседования и первого трудоустройства. Также всем своим студентам IT Testing School предоставляют первое место работы, чтобы вы сразу начали применять все знания на практике.

В первый месяц работы вы легко сможете претендовать на оклад в 500$, это среднее стартовое предложение на рынке. Дальше оклад будет расти в зависимости от вашего профессионализма. Через год ваша зарплата легко сможет составить более 1000$. Все зависит от вас, рынок IT в этом плане очень щедрый.

Рекомендуем вам уже сегодня принять важное решение в своей жизни и записаться на курсы тестировщика. Большое путешествие начинается с маленького шага. Да, его бывает сложно сделать, но результат того стоит. Пройдёт немного времени и вы вспомните, как пришли на курсы qa, пытаясь изменить свою жизнь. А она уже изменилась.

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