Сбор на восстановление Украины. Группа Ермака-Макфола придумала налог для туристов из РФ
Международная рабочая группа Ермака-Макфола предлагает ввести сбор на восстановление Украины с россиян, желающих получить туристическую визу. Об этом говорится в Плане действий 2.0 по ужесточению санкционного режима против России, который группа представила во вторник.
Некоторые европейские страны, в том числе Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, запретили въезд гражданам России по туристическим визам.
Авторы документа считают, что новый сбор мог бы стать альтернативой странам санкционной коалиции, которые пока не готовы запрещать выдачу туристических виз россиянам.
"Другой вариант – добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне смогут выбирать: уплатить дополнительный сбор и уехать в Рим или не платить его и уехать в отпуск в Минск", – указано в документе.
- 31 августа 2022 года главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
- 6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.
- 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России с шенгенскими визами.
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