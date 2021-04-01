СБУ обыскивает Агентство по управлению коррупционными активами: фото

Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

Обыски также проходят по месту жительства нескольких сотрудников АРМА.

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"Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", – сказано в сообщении.

Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР.

"Обыски проходят дома у в.и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля", – написал Найем.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве и / или по управлению активами, на которые наложен арест или которые конфисковано в уголовном производстве, или по делу о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

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Наталия Софиенко

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