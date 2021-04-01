СБУ обыскивает Агентство по управлению коррупционными активами: фото
Служба безопасности Украины проводит обыски в центральном офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.
Обыски также проходят по месту жительства нескольких сотрудников АРМА.
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"Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", – сказано в сообщении.
Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР.
"Обыски проходят дома у в.и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля", – написал Найем.
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