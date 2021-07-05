UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сервис кредитования Dinero.ua разыграл более 300 000 грн среди своих клиентов p

05.07.2021, 16:30
Сервис кредитования Dinero.ua разыграл более 300 000 грн среди своих клиентов - Фото

На правах рекламы

О чем думает человек, когда берет микрокредит? О том, что перехватив небольшую сумму на недельку-другую, он быстро поправит текущие финансовые дела – только и всего.

А представьте себе, что можно взять немного денег, и через пару дней проснуться владельцем сотен тысяч! Не верите?

Вот и Алина из Днепра, когда ей в одно прекрасное утро позвонил сотрудник Dinero.ua, тоже сначала не поверила. А дело в том, что девушка, взяв заем на небольшую сумму у вышеназванной МФО, автоматически попала в розыгрыш автомобиля "Renault Sandero від Dinero". И именно на ее № договора пал жребий судьбы в лице платформы Random.org.

Трансляция этого розыгрыша велась в прямом эфире в YouTube, и все клиенты компании, затаив дыхание следили за его ходом. А Алина в это время, представьте, ни сном ни духом…

По условиям акции среди всех клиентов компании за период с 19 марта по 31 мая 2021 разыгрывался автомобиль Renault Sandero. По желанию победителя, он мог забрать либо новенькое авто из салона, либо его денежный эквивалент – 318 800 гривен. Прекрасная Алина выбрала второй вариант, и после выполнения всех формальностей получила свой приз – переводом на карту.

Всего в розыгрыше приняло участие более 52 тысяч клиентов, и эксперты Dinero знают, что это еще не предел. Каждый день услугами компании пользуется все больше людей, способных расширять свои горизонты.

Потому что получить кредит в Dinero – быстро и просто. В нише онлайн-кредитования в Украине этот бренд занимает топовые позиции, обеспечивая клиентов качественным сервисом и надежной защитой информации. Отсюда и доверие потребителей.

На что потратит кругленькую сумму, девушка пока не решила, но команда Dinero.ua искренне надеется, что деньги сослужат ей добрую службу. Как и всем остальным победителям многочисленных акций и розыгрышей, которым компания дарит ценные призы. А происходит это регулярно. Например, как раз сейчас проходит новая акция Динеро "iSummer в Dinero", запланированная на все лето. Каждый понедельник среди всех клиентов за прошлую неделю разыгрывается iPhone12. Всего за лето будет вручено 13 телефонов или их денежных эквивалентов. Потому что Dinero любит своих клиентов и вдохновляется, видя их довольные улыбки. Как в случае с Алиной, чьим портретом вы только что любовались.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Dinero.us
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 