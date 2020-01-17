Шевченко: Рейтинг «развития» – задел по трансформации Укргазбанка

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IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг Укргазбанка на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга со «стабильного» на «в развитии». Рейтинг надежности банковских вкладов подтвержден на уровне «5 +» (отличная надежность).

«Рейтинг «развития» – огромный задел для нашей работы по трансформации Укргазбанка в привлекательный инвестактив. Действительно, сегодня наш банк является высокорентабельным и демонстрирует высокие показатели эффективности – на протяжении года чистая прибыль увеличивалась из месяца в месяц, нам удалось существенно превысить показатель и предыдущего года. Но для нашей команды это совсем не повод останавливаться, а наоборот – хорошая мотивация для большего. Мы уже наметили план на 2020 год, определили новые цели и решительно идем к ним», – отметил Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Подтверждение рейтингов Укргазбанка с изменением прогноза на «в развитии» обусловлено ожидаемым вхождением в капитал нового стратегического инвестора - Международной финансовой корпорации (IFC) длительным улучшением рыночных позиций и диверсификации деятельности за счет привлечения новых клиентов; высокими показателями капитализации и ликвидности; качеством активов и достаточным уровнем резервирования проблемной задолженности; высокими показателями эффективности основной деятельности, а также поддержкой со стороны государства.

Как отмечается в отчете, по итогам 9 месяцев 2019 среди 76 банков Укргазбанк занял 4 позицию по размеру активов, 6 - по объему средств населения, 9 - по размеру балансового капитала и 15 - по размеру полученной прибыли. Кроме того, эксперты акцентируют внимание на том, что благодаря активному развитию банковских продуктов и активному сотрудничеству с корпоративным сектором, Укргазбанк в течении анализируемого периода возглавил список банков по объему средств, привлеченных от юридических лиц. Банк укрепил рыночные позиции и сейчас обслуживает более 2 млн клиентов. Развитая сеть территориальных подразделений Банка охватывает все области. Клиентская база диверсифицирована по категориям клиентов, программами, отраслями экономики и регионами. Регулятивный капитал учреждения по состоянию на 01.10.2019 год составил 6, 6 млрд грн, чистые активы и балансовый капитал – 104, 4 млн грн и 6, 4 грн соответственно.

Деятельность банка в рассматриваемом периоде была прибыльной, а показатели эффективности основной деятельности - высокими. Чистая прибыль Укргазбанка по итогам января-сентября 2019 составил почти 347 млн ​​грн. Вместе с тем, финансовый результат банка по итогам 11 месяцев 2019 составил 836 млн грн, что на 22% превысило результат аналогичного периода 2018 года.