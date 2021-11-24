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Шмыгаль объявил войну олигархам: Кабмин утвердил план мероприятий

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 14:08
Шмыгаль объявил войну олигархам: Кабмин утвердил план мероприятий - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Соответствующее решение приняли на заседании правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.

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План предусматривает правовые и организационные мероприятия, которые будут способствовать имплементации закона об олигархах, реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, создадут предохранители чрезмерного влияния олигархов в энергетическом секторе экономики и других сферах общественной жизни.

Как отметил, народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram, решение принято во исполнение закона об олигархах.

Среди основных мероприятий:

- усиление возможности Антимонопольного комитета;

- обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов — до декабря 2022 года;

- обеспечение справедливого и эффективного правосудия (Верховный Суд, Высший совет правосудия, КСУ) до декабря 2023 года;

- обеспечение безопасности снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;

- прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;

- уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года;

- усиление контроля над финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

- минимизации влияния олигархов на политические партии и избирательные кампании до сентября 2022 года;

- неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022 года;

- приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря 2022 года;

- установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023 года;

- создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря 2022 года;

- международно-правовые инструменты защиты не распространяются на инвестиции украинских бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях – в течение 2022-23 гг.

  • 5 ноября Зеленский подписал закон об олигархах. Закон определяет, что олигарх – это лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни, в частности, оказывает значительное влияние на СМИ.Закон вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

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Наталия Софиенко
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кабмин борьба с олигархами
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