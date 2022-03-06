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Шмыгаль попросил G7 исключить Россию и Белоруссию из МВФ и Всемирного банка

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06.03.2022, 18:07
Шмыгаль попросил G7 исключить Россию и Белоруссию из МВФ и Всемирного банка - Фото
Фото: Офис президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил страны Большой семерки (G7) прекратить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка.

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"Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну", – заявил Шмыгаль в Facebook.

Он рассказал, что позиция Украины базируется на "многочисленных статьях соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью".

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война", – заявил Шмыгаль.

Он надеется, что Большая семерка поддержит инициативу Украины и приступит к процедуре приостановки операций МВФ и Всемирного банка с Россией и Беларусью.

  • 2 марта глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился к МВФ и G7 с просьбой заблокировать для РФ и Беларуси средства от недавнего распределения специальных прав заимствований (СПЗ) и бойкотировать делегации стран на собрании.
Андрей Водяный
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