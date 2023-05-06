Штраф – до 21 тыс. грн. Украинцам напомнили о запрете сжигать сухую траву

Сжигать мусор и сухие листья или траву в Украине запрещено. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривень, а для должностных лиц – от 15000 до 21000 гривень, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также спасатели призывают не нарушать пожарную безопасность в лесу. За это также предусмотрела админответственность и штраф в пределах от 1530 до 4590 гривень.

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Кроме того, пожар в лесу или поджог сухостоя может привести к уничтожению экосистемы, гибели животных.

Вместо сжигания украинцам советуют компостирование сухостоя или вывоз на специальную свалку коммунальными службами.

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Наталія Софієнко

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