Штраф – до 21 тыс. грн. Украинцам напомнили о запрете сжигать сухую траву
06.05.2023, 12:58
Фото: depositphotos.com
Сжигать мусор и сухие листья или траву в Украине запрещено. За поджог предусмотрена административная ответственность, а также штраф в размере от 3060 до 6120 гривень, а для должностных лиц – от 15000 до 21000 гривень, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Также спасатели призывают не нарушать пожарную безопасность в лесу. За это также предусмотрела админответственность и штраф в пределах от 1530 до 4590 гривень.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Кроме того, пожар в лесу или поджог сухостоя может привести к уничтожению экосистемы, гибели животных.
Вместо сжигания украинцам советуют компостирование сухостоя или вывоз на специальную свалку коммунальными службами.
Читайте также: В Киеве частично откажутся от кошения травы ради эксперимента
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии