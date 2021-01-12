Штрафы за загрязнение земель увеличили в шесть раз

В Украине вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, который позволит Государственной экологической инспекции начислять штрафы в шесть раз больше. Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции.

"Благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекцией за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а за средний – в 2-3 раза. Проще говоря, нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше", – сказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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По информации председателя ГЭИ, в течение 11 месяцев прошлого года Госэкоинспекция начислила более чем полмиллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

9 сентября Кабмин ужесточил механизм воздействия на нарушителей земельного законодательства. В частности постановление предусматривает наказание за снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения.

Наталия Софиенко

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