Швейцария еще максимум на три года заморозила деньги "семьи" Януковича

Превентивное замораживание активов (около 70 млн швейцарских франков), экс-президента Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии продлится еще максимум три года. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.

Это предусмотрено законодательством Швейцарии.

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Отмечается, что семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Как подчеркивает посольство, этой мерой правительство Швейцарии стремилось избежать риска незаконного присвоения украинских государственных средств.

Дипломаты отмечают, что процесс возврата этих активов до сих пор продолжается.

"С того времени швейцарские органы власти тесно сотрудничают с партнерами, чтобы завершить процесс возвращения этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко

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