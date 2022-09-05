Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией
05.09.2022, 12:51
Фото: depositphotos.com
Швейцария планирует прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках. Соответствующее решение в сентябре должен принять Федеральный совет, пишет finews.com.
Ранее эту меру одобрили комитеты Национального совета и Совета кантонов.
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Швейцария автоматически предоставляет России данные учетных записей своих граждан, начиная с 2018 года.
Другие западные страны, такие как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией.
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