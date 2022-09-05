Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария планирует прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках. Соответствующее решение в сентябре должен принять Федеральный совет, пишет finews.com.

Ранее эту меру одобрили комитеты Национального совета и Совета кантонов.

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Швейцария автоматически предоставляет России данные учетных записей своих граждан, начиная с 2018 года.

Другие западные страны, такие как Германия, Австрия и Великобритания, уже прекратили обмен банковскими данными с Россией.

Наталія Софієнко

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