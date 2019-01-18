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18.01.2019, 11:14

Швейцарский инвестор получил контроль над банком Львов

Швейцарский инвестор получил контроль над банком Львов

Швейцарская компания увеличила пакет акций банка Львов до 51%

15 января швейцарская компания responAbility Participations AG увеличила пакет акций в капитале банка Львов с 40,4454% до 51%. Об этом сообщает FinClub

Ранее сообщалось, что 30 августа 2018 года responAbility Participations AG купила 40,45% банка Львов у Нью прогресс холдинг. Тогда же отмечалось, что на следующем этапе responAbility купит акции новой эмиссии, в результате чего станет мажоритарным владельцем банка «Львов» с долей в 51% акций.

Напомним, что в сентябре 2017 года банк Львов подал в Национальный банк Украины документы на согласование покупки пакета акций компанией ResponsAbility Participations. В июле 2018-го НБУ разрешил швейцарской компании купить 51% акций банка Львов

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Конечным бенефициаром банка указан исландец Маргеир Петурсон – исландский шахматный гроссмейстер, который с 2000 года занимается банковским бизнесом.

Компания responsAbility Participations создна в 2003 году, ее основной деятельностью являются инвестиции в микрофинансовые компании, которые предоставляют кредитные услуги малым и средним предприятиям. С момента основания компания разместила вложения на сумму более $7 млрд.

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Теги: Банк Львов
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