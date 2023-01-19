Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в июне в Лондоне

Следующая конференция по обновлению Украины (Ukraine Recovery Conference) состоится в Лондоне в июне этого года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на форуме в Давосе.

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Украина ожидает четкого определения ресурсов, благодаря которым будет происходить восстановление.

"Основное возмещение ущерба должен понести агрессор. Для привлечения России к ответственности за преступления важно наработать соответствующие механизмы международного права. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами мы четко зафиксируем положение о том, благодаря каким ресурсам должно происходить долгосрочное восстановление", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Украина предлагает четыре основных источника финансирования плана восстановления:

→ конфискованные российские средства в Украине и мире;

→ деньги международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций;

→ деньги из государственного бюджета Украины;

→ деньги доноров и частного сектора.

4-5 июля 2022 года в городе Лугано в Швейцарии состоялась первая международная конференция по восстановлению Украины, на которой представители Украины предложили масштабный план восстановления стоимостью $750 млрд.

Андрій Водяний

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