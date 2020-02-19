SMARTGEN. Швейцарская надежность, израильская предприимчивость

На правах спонсорства

Инвестиции – это не только наука, но и искусство; и, как и в любом искусстве, здесь есть свои виртуозы и маэстро. К этой категории бесспорно относится и израильская компания SmartGen.



Одним из секретов успешной работы компании SmartGen является тщательнейший отбор объектов для инвестиций: из сотен вариантов ее специалисты, после придирчивых проверок и кропотливого анализа, выбирают десятки, а то и единицы. Компания не только управляет деньгами своих клиентов, но и всегда инвестирует собственные средства в те же проекты, таким образом доказывая серьезность и основательность своих рекомендаций. Более того, вся ее деятельность является абсолютно прозрачной как по отношению к клиентам, так и по отношению к нормам международного законодательства.



Бесспорным признанием и своего рода «знаком качества» для относительно молодой израильской компании стало сотрудничество с инвестиционным домом Ротшильдов: SmartGen стал инвестиционным консультантом фонда Edmond De Rothschild Smartgen Israel Fund.





Клиенты и партнеры компании SmartGen – это в основном частные лица и состоятельные семьи. Компания специализируется на инвестициях в Израиле, оптимизации структуры международных активов с использованием преимуществ израильской юрисдикции и координации работы с израильскими банками. Для каждого конкретного инвестора SmartGen находит индивидуальное, оптимальное именно для него решение. Более того, «входной порог» по обычным (а особенно по «ротшильдовским») меркам является довольно низким – всего 100 тысяч долларов.



Почему же SmartGen занимается прежде всего инвестициями в израильские компании? На данный момент высокотехнологичная израильская экономика является одной из наиболее перспективных экономик мира. Она не только развивается быстрыми темпами, но и является необычайно стабильной: так, она достойно пережила все кризисы последних лет. Инвестор с умеренной склонностью к риску может рассчитывать в Израиле на среднюю доходность от 5 до 8%, что является отличным показателем.



В ближайшее время SmartGen примет участие в международной конференции и выставке WealthPro Ukraine Kyiv 2020. Все желающие могут посетить доклады и Q&A сессии, которые пройдут с 20 по 21 февраля в рамках конференции. Кроме того, с 20 по 23 февраля представители SmartGen будут рады встретиться с вами в Киеве, в частном порядке и ответить на вопросы, связанные с инвестициями, налоговым резидентством и гражданством Израиля, а также взаимодействием с израильскими банками. Чтобы назначить встречу, пишите smartgen@smartgenisrael.com .

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Фото: Eli Itkin