В Украине с каждой гривни долга реально удается взыскать менее одной копейки

За первое полугодие 2025 года в Украине взыскали долги только в 1,1 млн производств из 5,3 млн

Фото: Depositphotos

В Украине за первые шесть месяцев 2025 года на исполнение передали более 5,3 млн производств, но реально взыскать долги удалось лишь в 1,1 млн случаев (примерно каждое пятое производство). Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Минюста.

Речь идет как о новых долгах 2025 года (1,75 млн), так и о тех, что "мигрировали" из предыдущих периодов – около 3,7 млн.

По итогам полугодия взыскано 15,11 млрд грн, тогда как завершено производств на 395 млрд грн. Это означает, что значительную часть дел закрыли без фактического возврата денег.

Фото: Опендатабот

Кроме этого, по данным Опендатабота, год от года реально взысканные суммы уменьшаются.

В 2025 году исполнителям удается взыскать меньше копейки с каждой гривни долга. Для сравнения: до полномасштабного вторжения этот показатель достигал 2,6 копейки, а в 2023 году – 3 копейки.

Фото: Опендатабот

Большинство производств (983 000 дел) продолжают вести государственные исполнители – 88% от общего количества. Частные исполнители обрабатывают 12% (130 000 дел) и на них приходится 41% всех реально взысканных денег – более 6,1 млрд грн.

В прошлом году на исполнение попало большое количество судебных решений по долгам России за нанесенный войной ущерб. Из-за этого общий объем долгов вырос до 1,68 трлн грн, а показатель реальных взысканий резко упал.

Руководитель юридического департамента Опендатабота Денис Попов отметил, что подобные дела должны вестись отдельно от общей статистики взысканий, потому что "это позволит объективно оценивать эффективность системы принудительного исполнения решений в Украине".