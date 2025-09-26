В Украине количество долгов за коммуналку превысило рекордные 788 000: регионы-антилидеры

Долги украинцев за коммунальные услуги превысили 788 000 по состоянию на середину сентября

Фото: Depositphotos

По состоянию на середину сентября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано рекордные 788 507 долгов за коммунальные услуги, что на 13% больше, чем в июле 2024 года. Об этом пишет Опендатабот.

С начала полномасштабной войны России в Украине исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора раза, а с января 2021 года – более чем вдвое.

Больше всего должников пока зафиксировано в Днепропетровской области – 50 506 или 19% от всех производств. На втором месте Харьковская область – 128 217 (16%), далее следуют Донецкая – 81 536 (10%), Полтавская – 57 605 (7%) и Запорожская области – 53 797 (7%).

Фото: Опендатабот

Чаще всего у украинцев есть долг за:

теплоснабжение – 330 236 случаев (42%);

водоснабжение – 162 455 (21%);

жилищное обслуживание – 96 265 (12%);

энергоснабжения – 87 708 (11,1%);

газоснабжение – 75 522 (9,6%).

В большинстве случаев должниками являются женщины – против них открыто 438 300 производств (56%).

Больше всего проблем с оплатой у людей среднего возраста. В группе 46-60 лет открыто более 302 800 производств (38%), в группе 36-45 лет – 194 700 (25%). Еще почти столько же долгов у людей старше 60 лет.

Фото: Опендатабот