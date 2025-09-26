В Україні кількість боргів за комуналку перевищила рекордні 788 000: регіони-антилідери

Фото: Depositphotos

Станом на середину вересня 2025 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано рекордні 788 507 боргів за комунальні послуги, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Про це пише Опендатабот.

З початку повномасштабної війни Росії в Україні виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги побільшало у півтора раза, а з січня 2021 року – на понад удвічі.

Найбільше боржників наразі зафіксовано на Дніпропетровщині – 50 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина – 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) і Запорізька область – 53 797 (7%).

Фото: Опендатабот

Найчастіше українці мають борг за:

теплопостачання – 330 236 випадків (42%);

водопостачання – 162 455 (21%);

житлове обслуговування – 96 265 (12%);

енергопостачання – 87 708 (11,1%);

газопостачання – 75 522 (9,6%).

У більшості випадків боржниками є жінки – проти них відкрито 438 300 проваджень (56%).

Найбільше проблем з оплатою мають люди середнього віку. У групі 46–60 років відкрито понад 302 800 проваджень (38%), у групі 36–45 років – 194 700 (25%). Ще майже стільки ж боргів у людей, старших за 60 років.

Фото: Опендатабот