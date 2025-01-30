SoftBank может стать крупнейшим инвестором OpenAI: хочет вложить до $25 млрд в ИИ-компанию

Японский SoftBank планирует инвестировать от $15 млрд до $25 млрд в OpenAI

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Японская компания SoftBank Group ведет переговоры об инвестировании до $25 млрд в OpenAI, что может сделать ее крупнейшим спонсором стартапа в области искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников издания, японская компания ведет переговоры об инвестировании от $15 млрд до $25 млрд в OpenAI в дополнение к $15 млрд, выделенным на Project Stargate – совместный проект OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX.

Гендиректор SoftBank Сон Масаёси уже много лет контактирует с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом ввиду общей заинтересованности в развитии искусственного интеллекта.

OpenAI требует большей мощности дата-центра, чтобы усовершенствовать свой искусственный интеллект. Сейчас компания сталкивается с китайским конкурентом DeepSeek, предлагающим возможности OpenAI за меньшую стоимость.

Новость о возможной инвестиции SoftBank способствовала росту акций азиатских компаний, связанных с производством микросхем, таких как Advantest. Акции SoftBank упали на 1% в четверг утром в Токио.

"Вполне понятно, что акции Nasdaq и полупроводниковых компаний покупают, но вкладывающий деньги SoftBank не увидит такой же покупательной активности", – отметил руководитель отдела торговли акциями в Phillip Securities Japan Такехико Масузава.