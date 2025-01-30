SoftBank может стать крупнейшим инвестором OpenAI: хочет вложить до $25 млрд в ИИ-компанию
Японская компания SoftBank Group ведет переговоры об инвестировании до $25 млрд в OpenAI, что может сделать ее крупнейшим спонсором стартапа в области искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников издания, японская компания ведет переговоры об инвестировании от $15 млрд до $25 млрд в OpenAI в дополнение к $15 млрд, выделенным на Project Stargate – совместный проект OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX.
Гендиректор SoftBank Сон Масаёси уже много лет контактирует с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом ввиду общей заинтересованности в развитии искусственного интеллекта.
OpenAI требует большей мощности дата-центра, чтобы усовершенствовать свой искусственный интеллект. Сейчас компания сталкивается с китайским конкурентом DeepSeek, предлагающим возможности OpenAI за меньшую стоимость.
Новость о возможной инвестиции SoftBank способствовала росту акций азиатских компаний, связанных с производством микросхем, таких как Advantest. Акции SoftBank упали на 1% в четверг утром в Токио.
"Вполне понятно, что акции Nasdaq и полупроводниковых компаний покупают, но вкладывающий деньги SoftBank не увидит такой же покупательной активности", – отметил руководитель отдела торговли акциями в Phillip Securities Japan Такехико Масузава.
- 29 января сообщалось, что ЕС переходит на строительство "гигафабрик ИИ" по примеру американского проекта Stargate.