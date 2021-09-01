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К моменту написания статьи количество клиентов, которым компания SOS CREDIT успела оказать услуги, превысило 357 000. Больше половины — 57%, стали постоянными. Каждого из них мы, действительно, считаем своей победой и мотивацией для дальнейшей улучшенной работы и, конечно же, благодарны за доверие.

Это сейчас в нашей команде больше 110 человек — в начале же было всего 10. Мы ориентировались на западные страны, перенимая что-то у них и реализовывая свои фишки.

Брать деньги в банке или ломбарде со временем стало неудобным вариантом, ведь в них запрашивают залог, личное присутствие клиента, перечень документов. Что касается последних, то это справка с места работы, справка о доходах, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и тд. Получить кредит быстро в таком случае точно не получится — именно это и сподвигло нас создать новый современный продукт.

Перед внедрением чего-либо в работу сервиса, SOS CREDIT, прежде всего, примеряет это на себе. "Будет ли мне это удобно?" и "Какую выгоду для себя я получу?", — вот те 2 вопроса, которые мы ставим, примеряя роль клиента на себя. Конкуренция на рынке МФО чрезвычайно большая. Если человек потратит много времени на оформление заявки, получение нужной суммы и не будет иметь никаких "плюшек", то он обратится к кому-то другому. Наша команда отдает себе в этом отчет, а клиент для компании — самое ценное, без преувеличения. Поэтому у нас для получения кредита понадобится до 20 минут времени, а из документов только паспорт и ИНН.



"В 2020 году компания SOS CREDIT полностью обновила свою команду, это помогло ей с легкостью преодолеть кризисный год и вырасти в такое сложное время. В 2021 году мы продолжаем сталкиваться со сложностями в виде короно-кризиса, регуляциями, техническими и регуляторными нововведениями, но это не мешает компании расти и набирать обороты", — СМО SOS CREDIT Почекай Михаил.

По состоянию на 2021-й год, SOS CREDIT — ведущий сервис на финансовом рынке страны. Оказание услуг происходит круглосуточно. У нас есть свой сайт, с высоким уровнем загрузки и комфортабельности использования, скоринговая система. Мы ведем страницы в социальных сетях и группу в Telegram. Обращения клиентов принимаются и обрабатываются службой поддержки, которая выполняет свою работу оперативно и с душой, стараясь, правда, помочь. Каждый новый клиент для нас не "очередной", а "человек, который должен остаться доволен оказанием услуг", и наша задача состоит в том, чтобы хорошенько постараться для этого.

Защита данных занимает важное место в работе SOS CREDIT. С этой целью было разработано сразу несколько методов: платежная система, проверка службой безопасности, специальная система шифрования информации, "нет" передаче личных данных клиента.

Мы единогласно приняли решение выбрать в качестве эмблемы SOS CREDIT спасательный круг. И это не без причины: наша задача заключается в том, чтобы спасти финансовое положение клиента и сделать это, действительно, быстро. А еще, мы помогаем даже в той ситуации, где остальные отказываются.

Компания ставит перед собой задачи и считает планирование — лучшим способом в достижении целей. Каждый год на рынке МФО нас учит чему-то новому, в нем не обходится как без взлетов, так и без падений. Мы понимаем, что без этого не обойтись в любом бизнесе, поэтому собрав волю в кулак и оптимизм, мы идем дальше, чтобы быть полезными гражданам нашей страны.

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