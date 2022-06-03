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S&P снизило кредитный рейтинг Укрзалізниці. Компании необходима поддержка государства

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 14:54
S&P снизило кредитный рейтинг Укрзалізниці. Компании необходима поддержка государства - Фото
Фото: Укрзалізниця

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО "Укрзалізниця" с CCC+ до ССС из-за войны в Украине.

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S&P считает, что активы компании находятся под угрозой дальнейшего повреждения и возможно, выхода из строя, что повлияет на ее способность генерировать денежные потоки.

Укрзалізниця не сможет противостоять внешним событиям без дополнительной финансовой поддержки со стороны государства, убеждены аналитики.

"Учитывая негативное влияние конфликта на денежные потоки компании, мы считаем, что способность УЗ погасить долг ослабла", – сообщили эксперты S&P Global Ratings.

Аналитики считают, что без дополнительного государственного вмешательства или значительного сокращения операционных расходов УЗ, вероятно, придется реструктурировать свой график платежей или объявить дефолт по выплате долга в течение 12 месяцев, поскольку существующая ликвидность будет исчерпана.

В S&P признают, что будущие платежи Укрзалізниці в 2022-2023 годах небольшие ($125 млн в ближайшие 12 месяцев, в том числе $36 млн в июле этого года) и следующий крупный платеж приходится на 2024 год.

"Мы оцениваем ликвидность компании как слабую, при этом коэффициент ликвидности (ratio of sources to uses) значительно ниже 1,2x", – заявляют в S&P.

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Наталия Софиенко
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