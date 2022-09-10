США может дать Украине $1,5 млрд на закупку газа

Эксимбанк США может выделить Украине $1,5 млрд на закупку газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам разговора с министром финансов США Джанет Еллен.

"Обсудили также вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа", — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль поблагодарил администрацию Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных $11,7 млрд.

"Украина благодарна за активную роль США в усилении санкций против России и дальнейшее сокращение торгово-экономического сотрудничества с агрессором. Убежден, что необходимо ввести блокирующие санкции против Центрбанка РФ и всех российских государственных компаний, а также ввести запрет на экспорт сырья из РФ", – отметил украинский премьер.

По состоянию на конец лета Украина накопила на складах 2 млн. тонн угля. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что шахты работают круглосуточно, чтобы государство могло сформировать к зиме максимально возможные запасы.

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Наталія Софієнко

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