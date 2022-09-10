UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США может дать Украине $1,5 млрд на закупку газа

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 12:46
США может дать Украине $1,5 млрд на закупку газа - Фото
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Эксимбанк США может выделить Украине $1,5 млрд на закупку газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам разговора с министром финансов США Джанет Еллен.

"Обсудили также вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона. В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. Ведем переговоры о выделении транша в сумме $1,5 млрд от Эксимбанка США на закупку газа", — говорится в сообщении.

Также Шмыгаль поблагодарил администрацию Байдена за направление в Конгресс запроса на выделение Украине дополнительных $11,7 млрд. 

"Украина благодарна за активную роль США в усилении санкций против России и дальнейшее сокращение торгово-экономического сотрудничества с агрессором. Убежден, что необходимо ввести блокирующие санкции против Центрбанка РФ и всех российских государственных компаний, а также ввести запрет на экспорт сырья из РФ", – отметил украинский премьер.

  • По состоянию на конец лета Украина накопила на складах 2 млн. тонн угля. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что шахты работают круглосуточно, чтобы государство могло сформировать к зиме максимально возможные запасы.

Читайте также: В магазинах – дефицит обогревателей. Виновны – война и политики. Как украинцы готовятся к зиме

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США покупка газа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 