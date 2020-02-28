Стивена Сигала оштрафовали на $314 000 за рекламу криптовалюты

Американского актера Стивена Сигала обязали выплатить штраф в размере $314 000 за незаконную рекламу криптовалюты. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Отмечается, что в 2018 году Сигал в социальных сетях призывал "не упустить возможность" поучаствовать в первичном размещении криптовалюты (ICO) Bitcoiin2Gen. При этом актер утаил сумму вознаграждения за рекламу - ему пообещали заплатить $250 000 деньгами и еще $750 000 в виде токенов Bitcoiin2Gen.

Также в феврале того же года на сайте криптовалюты обнародовали пресс-релиз о том, что "мастер дзен Стивен Сигал стал послом бренда Bitcoiin2Gen".

В Комиссии отметили, что размещение токенов равно публичным размещениям акций (IPO) в 2017 году, а это значит, что в отношении ICO в США действуют те же законы.

По словам Кристины Литтман, отвечающей в Комиссии за борьбу с киберпреступностью, знаменитостям нельзя использовать свое влияние в соцсетях для рекламы активов, не сообщив о своем вознаграждении.

Кроме того, Сигалу нельзя в течение трех лет рекламировать активы и ценные бумаги.