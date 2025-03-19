Стоимость соцсети X вернулась к $44 млрд – цене, по которой Маск купил Twitter в 2022 году

Стоимость соцсети X возросла до $44 млрд после сближения Илона Маска с Дональдом Трампом

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Стоимость социальной сети X (Twitter) Илона Маска взлетела до $44 млрд, что подчеркивает резкий поворот в судьбе компании после того, как ее владелец стал союзником президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Инвесторы оценили платформу в $44 млрд во время так называемого вторичного соглашения в начале марта, в рамках которого они обменялись уже имеющимися долями в компании.

Соцсеть X также работает над привлечением нового капитала в рамках основного раунда финансирования. Речь идет о планах привлечь около $2 млрд путем продажи новых акций.

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Вырученные деньги планируют направить на погашение более $1 млрд долга, который Маск согласился взять на себя для финансирования выкупа компании в 2022 году.

В начале сентября 2024 года соцсеть Х оценивали ниже $10 млрд. Маск приобрел Twitter за $44 млрд.

Доходы соцсети снизились после приобретения ее Маском, но в 2024 году скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила около $1,2 млрд.

По информации источников газеты, есть признаки того, что план Маска по сокращению расходов компании работает, а доходы повышаются. Однако другой источник заявил, что показатель EBITDA был "дико скорректирован".